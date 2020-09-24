Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины

Теги сборная России травмы Кубок России ФФКР женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России в Москве.

«Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Медведева также из-за проблем со спиной пропустила первый этап Кубка России в Сызрани.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября.

Похоже, Медведева пропустит второй старт подряд: мешает травма спины, после перехода к Тутберидзе сезон под вопросом

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