Поль Погба: «Реал» – это мечта, почему бы и не сыграть за них однажды. Но я люблю «МЮ»

Полузащитник высказался по поводу интереса к нему со стороны .

«Что касается интереса Зидана, уже много чего сказано. Что я могу добавить? Конечно, все игроки были бы рады сыграть за «Реал». Это определенно была бы мечта. Для меня это мечта, почему бы и нет однажды.

Я в «Манчестер Юнайтед», и я люблю свой клуб. Собираюсь отдать все, чтобы получить удовольствие от игры, а также вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться. Я сделаю все возможное, как и мои партнеры», – сказал Погба.