Медведева пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии. Сроки восстановления будут ясны на следующей неделе

Российская фигуристка будет обследоваться по поводу травмы спины в московской клинике спинальной нейрохирургии.

«Сроки восстановления Жени будут понятны только на следующей неделе – обследоваться она будет в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии.

В пятницу у нее будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый ее приступ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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