Медведева пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии. Сроки восстановления будут ясны на следующей неделе

Теги сборная России травмы женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева будет обследоваться по поводу травмы спины в московской клинике спинальной нейрохирургии.

«Сроки восстановления Жени будут понятны только на следующей неделе – обследоваться она будет в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии. 

В пятницу у нее будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый ее приступ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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