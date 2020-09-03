«Спартаку» могут запретить тренировки и участие в соревнованиях, но суд, скорее всего, ограничится штрафом (SILA)

Юридическая компания SILA International Lawyers прокомментировала возможные последствия расследования Роспотребнадзора в отношении «Спартака».

Роспотребнадзор подозревает «Спартак» в занижении посещаемости на игре с «Зенитом». В заявлении Роспотребнадзора указано, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах «Открытие Арены».

«Огромный резонанс вызвала вчера новость о возможном приостановлении деятельности клуба.

Административное приостановление деятельности, согласно ст. 3.12 КоАП РФ, заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Таким образом, в случае с ФК «Спартак», административное приостановление деятельности может выразиться в приостановлении как эксплуатации стадиона, так и в приостановлении деятельности клуба в принципе, то есть в запрете проведения тренировок и участия в соревнованиях.

При этом следует иметь в виду, что административное приостановление деятельности является очень строгим наказанием и в силу прямого предписания ст. 3.12 КоАП РФ назначается только в случае, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

В судебной практике имеются примеры, когда суд выносил решение об административном приостановлении деятельности организации. Однако такие решения всегда были связаны с огромным перечнем допущенных организацией нарушений, либо в случае, если организация является эксплуатантом жизненно важных объектов, например, объектов водоснабжения.

В большинстве случаев суд не назначает наказание в виде административного приостановления деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая вменяется ФК «Спартак», а ограничивается назначением штрафа. Более того, имеются случаи, когда в апелляционной инстанции размер штрафа, назначенного судом первой инстанции, даже снижался.

Таким образом, назначение ФК «Спартак» наказания в виде административного приостановления деятельности, хотя и является возможным, но требует доказывания грубого характера допущенных нарушений, и невозможности их исправления без такого наказания.

Важным фактором, влияющим на выбор санкции, будет однократность либо неоднократность нарушения, допущенного ФК «Спартак». Представляется, что суд, если нарушение будет доказано, скорее всего, ограничится штрафом», – говорится в телеграм-канале SILA.

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд