Миранчук начал тренироваться в общей группе «Аталанты». Он не играл 1,5 месяца

Полузащитник «Аталанты» восстановился от травмы.

Россиянин начал тренироваться в общей группе бергамасков.

24-летний футболист из-за травмы пока не играл за «Аталанту». Ближайшая игра клуба – с «Наполи» 17 октября.

Миранчук в последний раз выходил на поле еще в составе «Локомотива» 23 августа, когда он и получил повреждение в матче со «Спартаком» (1:2).

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