Евгения Медведева: «Старые проблемы со спиной дали о себе знать. Надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о проблемах со спиной.

Из-за них спортсменка снялась уже с двух этапов Кубка России.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент.

Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.

Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!

Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо», – написала Медведева.

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