Бартомеу рассматривает возможность отставки с поста президента «Барсы» до референдума

Президент «Барселоны» может покинуть свой пост досрочно.

За вотум недоверия 57-летнему функционеру собрали нужное количество подписей. Следующий шаг – референдум.

Однако референдум может не потребоваться. Бартомеу сейчас анализирует плюсы и минусы отставки и ухода с поста президента «Барсы» до проведения референдума.

Функционер уже думал об этом в сентябре, но в итоге не захотел уходить в отставку. Изначально Бартомеу планировал, чтобы выборы президента клуба состоялись в марте 2021 года.

Бартомеу отчаянно держится за кресло президента «Барсы». Против него уже собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия