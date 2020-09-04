Бартомеу рассматривает возможность отставки с поста президента «Барсы» до референдума

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу может покинуть свой пост досрочно.

За вотум недоверия 57-летнему функционеру собрали нужное количество подписей. Следующий шаг – референдум.

Однако референдум может не потребоваться. Бартомеу сейчас анализирует плюсы и минусы отставки и ухода с поста президента «Барсы» до проведения референдума. 

Функционер уже думал об этом в сентябре, но в итоге не захотел уходить в отставку. Изначально Бартомеу планировал, чтобы выборы президента клуба состоялись в марте 2021 года. 

Бартомеу отчаянно держится за кресло президента «Барсы». Против него уже собрали подписи, дальше – референдум по вотуму недоверия

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