«Джиро д’Италия». 6-этап. Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом

Сегодня пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом.
«Джиро д’Италия»
6-й этап
Кастровиллари – Матера
188 км
Начало – 12:40 по московскому времени. Прямая трансляция – с 13:25 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 17.06,23
2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 0,43
3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,48
4. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,59
5. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 1,01
6. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 1,05
7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,19
8. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,51
9. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 1,26
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32...
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,44...
21. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,52
47. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 17,44...
51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – 21,18