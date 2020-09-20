«Джиро д’Италия». 6-этап. Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом

Сегодня пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом.

«Джиро д’Италия»

6-й этап

Кастровиллари – Матера

188 км

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Начало – 12:40 по московскому времени. Прямая трансляция – с 13:25 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Жоау Алмейда (Португалия, – Quick Step) – 17.06,23

2. Пейо Бильбао (Испания, ) – 0,43

3. (Нидерланды, ) – 0,48

4. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,59

5. (Италия, Trek – ) – 1,01

6. (Италия, ) – 1,05

7. (Дания, ) – 1,19

8. (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,51

9. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 1,26

10. (Польша, ) – 1,32...

13. (Россия, CCC) – 1,44...

21. (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,52

47. (Италия, INEOS Grenadiers) – 17,44...

51. (Россия, CCC) – 21,18