«Джиро д’Италия». 6-этап. Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом

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Сегодня пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с одним категорийным подъемом. 

«Джиро д’Италия»

6-й этап 

Кастровиллари – Матера

188 км 

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Начало – 12:40 по московскому времени. Прямая трансляция – с 13:25 на телеканале Eurosport. 

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 17.06,23

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 0,43

3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,48

4. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,59

5. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 1,01

6. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 1,05

7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,19

8. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,51

9. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – 1,26

10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32...

13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,44...

21. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,52

47. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 17,44...

51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – 21,18

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