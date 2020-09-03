«Спартак» ищет человека, показавшего баннер с руной: «Она провисела всего две минуты. Повесил и убежал»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о решении КДК РФС наказать клуб за баннер с руной на матче РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал.

Служба безопасности быстро ее убрала, но факт наличия руны не скрываем. Что касается суда, тут без комментариев», – сказал Газизов.

Ранее «Спартак» был наказан за нацистскую символику на трибуне закрытием фан-сектора на 1 матч условно и штрафом 200 тысяч рублей.

Баннер с руной был посвящен скончавшемуся в челябинском СИЗО националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку).

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Вот баннеры «Спартака», из-за которых сутки спорили фанаты. Вышло масштабно

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