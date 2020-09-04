Станислав Черчесов: «Владели инициативой и создавали моменты. Приятно, что Соболев и Мостовой понюхали пороху»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Швеции (1:2)
– Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их.
Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния.
– Что скажете о Мостовом и Соболеве?
– Не хотелось бы их отделять от команды. Да, хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось понюхать пороху, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, хавбек «Зенита» Андрей Мостовой и форвард «Спартака» Александр Соболев дебютировали за сборную России в матче со Швецией.