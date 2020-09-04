Станислав Черчесов: «Владели инициативой и создавали моменты. Приятно, что Соболев и Мостовой понюхали пороху»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой (1:2)

– Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их.

Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния.

– Что скажете о Мостовом и Соболеве?

– Не хотелось бы их отделять от команды. Да, хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось понюхать пороху, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, хавбек «Зенита» и форвард «Спартака» дебютировали за сборную России в матче со Швецией.