Уткин поспорил с Радимовым – войдет ли «Спартак» в топ-3 по итогам сезона. Проигравший поет фанатскую песню с бумажкой «Я лох»

Журналист Василий Уткин рассказал о споре с главным тренером «Зенита-2» касательно места «Спартака» по итогам РПЛ-2020/21.

«Сижу дома, читаю... Начитал вот высказывание старинного друга Владислава Николаевича Радимова:

– Месяц назад вы взорвали интернет фразой: «Готов поспорить – никаких медалей «Спартаку» не видать!» Хоть кто-то предложил вам пари?

– Нет. От спартаковских болельщиков в твиттере всякое прилетело, но до реального спора так и не дошло.

– Странно.

– Ну, они пишут, мол, Радимов, ты полный мудак, давай поспорим. А на что – не уточняют.

Я и тогда обратил внимание на это соображение, когда оно только было высказано в Радимовском твиттере. Улыбнулся, потому что это, на мой взгляд, как минимум трудно аргументировать. Но подумал, что Владислав упражняется в троллинге. Кстати, он в этом почти хорош.

И вот по прошествии времени вижу, что это у друга моего вполне сложившееся убеждение. Я уже предложил в твиттере пари. И Радим ответил, что готов.

Итак: Владислав Радимов говорит, что по итогам чемпионата «Спартак» не будет в тройке. Я говорю, что будет. Осталось выбрать предмет спора.

Старина, предлагаю из двух частей. Первое, конечно, стол на четверых. Мы вдвоем, и остальных приглашает победитель, а проигравший платит. Это обязательная программа. Не впервой, а?

И второе, главное – публичная часть. Проигравший должен будет в своем инстаграме целую минуту, сколько позволяет инста, петь одну из заглавных песен фанатской трибуны команды-противника, держа перед собой бумажку с внятной надписью: «Я лох».

Ну, то есть я спою, если проиграю, «Город над вольной Невой» или из шнуровского гимна. А ты, Николаич, «Боже, «Спартак» храни» или типа того. Видос должен оставаться в инсте как минимум три месяца. Ну как, мой друг, пошло?

Владислав Радимов подтвердил в своем твиттере. Пари пошло», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Согласен! Играем! Спор в силе», – ответил Радимов в твиттере.

Радимов добавил в комментариях: «Если выиграю – позову Игоря Рабинера. Ты (обращается к Евгению Кафельникову – прим. Sports.ru), я Рабинер... И надо еще кого выбрать».

Владислав Радимов: «Спартака» не будет в тройке РПЛ. Нет запаса прочности»