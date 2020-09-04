Спортивный юрист о деле «Спартака»: «Предвзятость не исключена. Целесообразно проверить соблюдение норм «Зенитом» и другими клубами»

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев прокомментировал расследование в отношении «Спартака» по итогам матча с «Зенитом» (1:1).

«Нельзя сбрасывать со счетов то, что «Спартак» сейчас находится в лидерах, поэтому не исключены тенденциозность и предвзятость в данном деле.

В сложившейся ситуации было бы целесообразно обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и со стороны , да и других клубов-организаторов спортивных мероприятий РПЛ.

Дело будет рассмотрено в судебном порядке в свете административного права, предусматривающего презумпцию невиновности. То есть Роспотребнадзор должен будет доказать вину должностного лица и юридического лица и наличие состава правонарушения.

Очевидно, будут изучены записи камер слежения, в частности на предмет соблюдения мер санитарно-эпидемиологического контроля на входах на стадион, количестве прибывших, действия со стороны контролеров-распорядителей, верифицировано количество зрителей.

Даже в случае выявления в процессе судебного разбирательства нарушений со стороны фигурантов дела приостановление деятельности организации – крайняя мера – в данном случае чрезмерная.

Такой инцидент, если будет доказано, произошел впервые. При этом, в основном, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности организатором соблюдены, а мера, связанная с приостановлением деятельности спортивной организации, которая разрушит весь сезон красно-белых, противоречит одной из приоритетных целей государственной политики по развитию спорта, о которой, в частности, говорилось на недавнем заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 6 октября», – заявил юрист.

Роспотребнадзор подозревает «Спартак» в занижении посещаемости на матче. В заявлении Роспотребнадзора указано, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах «Открытие Арены».

Сообщалось, что стадион Спартака» могут закрыть на срок до 90 дней. Также команде могут запретить тренировки и участие в соревнованиях.

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд