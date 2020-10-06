Конор принял предложение UFC провести бой с Порье: «Он должен состояться в 2020 году»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готов подраться с Дастином Порье под эгидой UFC.
«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в 2020 году.
Я буду готов к 21 ноября, учитывая недавние травмы, а также в любую дату в декабре — 12-го или 19-го числа. Кроме того, я пожертвую 500 тысяч долларов в фонд Good Fight Foundation», – написал ирландец в твиттере.
Ранее Конор анонсировал благотворительный поединок с Порье в Ирландии 12 декабря.
Конор и Порье дрались в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.
Порье ответил согласием на предложение UFC подраться с Конором в январе
Конор организовывает благотворительный бой против Порье. 6 лет назад Макгрегор избил его за 106 секунд