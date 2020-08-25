«Ливерпуль» пропустил 7 голов, «МЮ» – 6, осечка «Барсы», дубль Заболотного, покер Левандовского и другие новости утра

1. В чемпионате Англии 4-й тур превратился в фантасмагорию: сперва «Манчестер Юнайтед» дома отхватил от «Тоттенхэма» (1:6), развалившись после удаления Марсьяля (Ламела провоцировал), а потом «Астон Вилла» деклассировала «Ливерпуль» (7:2) на своем поле. «Арсенал» скромно победил «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а «Лестер» был бит «Вест Хэмом» (0:3). «Эвертон» возглавляет таблицу АПЛ!

2. «Локомотив» пересилил «Химки» (2:1) в 10-м туре чемпионата России, за подмосковный клуб дебютировал Денис Глушаков. «Сочи» прибил «Ростов» (4:2) благодаря дублю Антона Заболотного (первый гол – ударом через себя в падении), Валерий Карпин нарвался на удаление за споры с судьей. «Динамо» победило «Краснодар» (2:0) в первом матче после отставки Новикова. Гол Мелкадзе спас «Ахмат» от поражения в игре с «Рубином» (1:1).

3. «Барселона» впервые не победила при Кумане, сыграв вничью с «Севильей» (1:1) в 5-м туре чемпионата Испании. «Реал» выиграл третий матч подряд, взяв верх над «Леванте» (2:0). А еще «Барса» разгромила «Реал» (4:0) в первом в истории женском класико.

4. В финале НБА «Майами» обыграл «Лос-Анджелес», сократив отставание в серии (1-2).

5. Матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи» не состоялся, потому что гости не приехали на игру из-за коронавируса. «Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Лацио» (1:1). «Аталанта» разнесла «Кальяри» (5:2) и лидирует в Серии А с тремя победами при 13 забитых голах. «Милан» разгромил «Специю» (3:0) и продлил серию без поражений до 19 матчей.

6. «Барыс» обыграл СКА в КХЛ впервые за 5 лет, ЦСКА был сильнее «Авангарда», форвард «Динамо» Пулккинен сделал хет-трик, нападающий Каблуков не забивает 100 матчей подряд и другие итоги игрового дня.

7. Тим в пяти сетах обыграл на «Ролан Гаррос» 239-ю ракетку мира Гастона, Надаль, Шварцман вышли в 1/4 финала, Зверев проиграл Синнеру. Свитолина пробилась в четвертьфинал, Халеп уступила Швентек, Бертенс – Тревисан.

8. Коваленко покинул пост главы профсоюза игроков КХЛ в связи с избранием в Госдуму от «Единой России». Терещенко или Сафронов могут заменить его.

9. «Бавария» обыграла «Герту» (4:3) в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии благодаря покеру невероятного Роберта Левандовского.

10. Трансферы. Кузяев вроде бы подписал 3-летний контракт с «Локомотивом», но есть версия, что не подписывал и ведет переговоры с «Зенитом», который еще может обменять Терентьева в «Сочи» на Заику. «Локо» согласовал контракт с Зе Луишем и готов арендовать вингера «Уотфорда» Деулофеу. «Спартак» отказался отдавать Бакаева в аренду «Торино» и интересуется правым защитником сборной Мали Сако, а также защитником «Уотфорда» Феменией. Экс-тренер «Майнца» Шварц – главный кандидат на пост в «Динамо».

Шомуродова перешел из «Ростова» в «Дженоа». «Бавария» подписала хавбека «Эспаньола» Року за 15 млн евро, вернет Дугласа Косту и приглашает Шупо-Мотинга из «ПСЖ». «Милан» арендовал Далота у «МЮ». «Ювентус» близок к аренде Кьезы на 2 сезона с обязательным выкупом за 40 млн.

11. Улисси выиграл 2-й этап «Джиро д’Италия», Саган – 2-й, Закарин – 26-й, Ганна – 43-й. Россиянин Власов сошел с многодневки из-за проблем с желудком.

12. «Лион» и «Марсель» сыграли вничью (1:1) в 6-м туре чемпионата Франции, «Монако» без Головина уступил «Бресту» (0:1).

13. Хосе Сапеда нокаутировал Ивана Баранчика. Боксеры 7 раз отправляли друг друга в нокдауны за 5 раундов.

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