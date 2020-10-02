Ролан Гаррос. Зверев играет с Синнером, Тим встретится с Гастоном, Надаль вышел в 1/4 финала

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль в трех сетах победил Себастьяна Корду, который назвал в его честь своего кота.

Александр Зверев борется с 19-летним Янником Синнером, а Доминик Тим встретится с 20-летний Юго Гастоном.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала