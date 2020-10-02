Ролан Гаррос. Зверев играет с Синнером, Тим встретится с Гастоном, Надаль вышел в 1/4 финала

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В 1/8 финала «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль в трех сетах победил Себастьяна Корду, который назвал в его честь своего кота.

Александр Зверев борется с 19-летним Янником Синнером, а Доминик Тим встретится с 20-летний Юго Гастоном.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала

Рафаэль Надаль (Испания) Себастьян Корда (США)
6:1|6:1|6:2
Дата проведения
4 октября, 13.38
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Александр Зверев (Германия)
6:3|6:3|4:6|0:0
Дата проведения
4 октября, 14.06
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
4 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Юго Гастон (Франция) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
4 октября, 17.00
Онлайн матча

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