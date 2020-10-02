Ролан Гаррос. Зверев играет с Синнером, Тим встретится с Гастоном, Надаль вышел в 1/4 финала

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль в трех сетах победил Себастьяна Корду, который назвал в его честь своего кота.
Александр Зверев борется с 19-летним Янником Синнером, а Доминик Тим встретится с 20-летний Юго Гастоном.
Сетка турнира здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 4 октября, 13.38
- Дата проведения
- 4 октября, 14.06
- Дата проведения
- 4 октября, 15.30
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00