«Реал» выиграл третий матч подряд, победив «Леванте» (2:0)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Леванте Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» на выезде победил «Леванте» (1:0) в 5-м туре Ла Лиги благодаря голам Винисиуса Жуниора и Карима Бензема. 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Зинедина Зидана выиграла три матча подряд. Ранее «Мадрид» был сильнее «Бетиса» (3:2) и «Вальядолида» (1:0).

А стартовал «Реал» в чемпионате с ничьей с «Сосьедадом» (0:0).

Леванте – Реал Мадрид 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Винисиус Жуниор, 0:2 – 90 Бензема.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55), Мальса (Радоя, 73), Барди, Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68).
Реал МадридКуртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Эдегор, 89), Каземиро, Модрич (Иско, 89), Асенсио (Родриго, 69), Бензема, Винисиус Жуниор (Васкес, 69).
Предупреждения:
Каземиро (4), Барди (72), Мирамон (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья