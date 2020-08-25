«Реал» выиграл третий матч подряд, победив «Леванте» (2:0)

на выезде победил (1:0) в 5-м туре благодаря голам Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Зинедина Зидана выиграла три матча подряд. Ранее «Мадрид» был сильнее «Бетиса» (3:2) и «Вальядолида» (1:0).

А стартовал «Реал» в чемпионате с ничьей с «Сосьедадом» (0:0).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги