«Реал» выиграл третий матч подряд, победив «Леванте» (2:0)

«Реал» на выезде победил «Леванте» (1:0) в 5-м туре Ла Лиги благодаря голам Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда тренера Зинедина Зидана выиграла три матча подряд. Ранее «Мадрид» был сильнее «Бетиса» (3:2) и «Вальядолида» (1:0).
А стартовал «Реал» в чемпионате с ничьей с «Сосьедадом» (0:0).
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 16 Винисиус Жуниор, 0:2 – 90 Бензема.
-
Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55), Мальса (Радоя, 73), Барди, Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68).
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Эдегор, 89), Каземиро, Модрич (Иско, 89), Асенсио (Родриго, 69), Бензема, Винисиус Жуниор (Васкес, 69).