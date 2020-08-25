Судья удалил Марсьяля за удар Ламелы по лицу. Аргентинец ударил первым и получил желтую

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Тоттенхэму» (1:4, первый тайм) в матче 4-го тура АПЛ.
На 29-й минуте в штрафной площади «МЮ» полузащитник «шпор» Эрик Ламела локтем ударил форварда манкунианцев Антони Марсьяля в область подбородка. Француз ударил его по лицу в ответ, и Ламела упал на газон, показывая, что ему больно.
Главный арбитр игры Энтони Тэйлор принял решение удалить Марсьяля и показать Ламеле желтую карточку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport и RMC Sport
«МЮ» и «Тоттенхэм» забили 3 гола за 7 минут. Это лучший результат в АПЛ с 1999 года