Судья удалил Марсьяля за удар Ламелы по лицу. Аргентинец ударил первым и получил желтую

проигрывает (1:4, первый тайм) в матче 4-го тура АПЛ.

На 29-й минуте в штрафной площади «МЮ» полузащитник «шпор» локтем ударил форварда манкунианцев в область подбородка. Француз ударил его по лицу в ответ, и Ламела упал на газон, показывая, что ему больно.

Главный арбитр игры принял решение удалить Марсьяля и показать Ламеле желтую карточку.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport и RMC Sport

«МЮ» и «Тоттенхэм» забили 3 гола за 7 минут. Это лучший результат в АПЛ с 1999 года