Форвард «Авангарда» Каблуков не забивает 100 матчей подряд

Нападающий продлил безголевую серию до 100 матчей.

Он попал в заявку на игру чемпионата против ЦСКА (2:4) и провел на льду 3 минуты и 20 секунд (5 смен).

В последний раз Каблуков забивал еще в составе СКА. 14 ноября 2018 года он забросил шайбу в ворота «Адмирала».

Добавим, что Каблуков один раз уже отличался за «Авангард», но это был контрольный матч.

В этом сезоне нападающий провел за омскую команду 9 игр. Его статистику можно посмотреть здесь.

Зарплата Каблукова в «Авангарде» – 30 млн рублей плюс 6 млн бонусов («Р-Спорт»)