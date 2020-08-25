Кузяев подписал 3-летний контракт с «Локомотивом» («СЭ»)

Экс-полузащитник подписал контракт с «Локомотивом», утверждает «Спорт-Экспресс».

Соглашение 27-летнего хавбека с московским клубом рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Марко Николич одобрил переход Кузяева, а железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Напомним, срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона. На футболиста претендовали «Краснодар» и «Спартак», а сам игрок изначально планировал продолжить карьеру в Европе.

Статистику футболиста можно изучить здесь.