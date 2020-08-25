Клубы РПЛ узнали соперников по ЛЧ, Месси и Роналду сыграют друг против друга, Каррера вывел АЕК в группу ЛЕ, Левандовски – игрок сезона и другие новости утра

1. Клубы РПЛ узнали соперников по групповой стадии ЛЧ – «Зенит» встретится с «Боруссией» и «Лацио» (а в Питере так ждали «Барсу»), «Краснодару» достались «Челси» и «Севилья», а «Локомотиву» – «Бавария» и «Атлетико». Наши команды, скорее всего, дома будут играть со зрителями!

«Барселона» попала на «Ювентус» – нас ждет новое противостояние Месси и Роналду. «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, а «Манчестер Юнайтед» – с «ПСЖ». Полностью составы групп смотрите здесь.

2. Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он же получил награду лучшему форварду ЛЧ, Мануэль Нойер назван лучшим вратарем, Йозуа Киммих – защитником, а Ханс-Дитер Флик – тренером. И только Кевин де Брюйне разбавил мюнхенское доминирование – ему вручили приз лучшему полузащитнику.

3.Завершился отборочный этап Лиги Европы. «Милан» в валидольном матче по пенальти прошел «Риу Аве», «Тоттенхэм» забил 7 (особенно постарался Кейн) обидевшему «Ростов» «Маккаби». Массимо Каррера вывел в групповой раунд АЕК – «Спартак», напомним, после ухода итальянца не пробивался в группу еврокубков. Жеребьевка уже сегодня.

4. «Арсенал» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги – в этом турнире у мерсисайдцев совсем не складывается. «Канониры» в 1/4 финала сыграют с «Ман Сити», «МЮ» выпал «Эвертон».

5. Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Тедеско – лучший тренер второй месяц подряд. Самый красивый гол забил Аршак Корян из «Химок».

6. Трансферы. Шомуродов уехал в «Дженоа», нарвавшись на подкол Валерия Карпина напоследок. Эльдора в «Ростове» заменит Обухов. «Химки» подписали Глушакова, «Арсенал» арендовал Рассказова и Ломовицкого у «Спартака». «Вольфсбург» арендует Филиппа у «Динамо». Немцы заплатят 2 млн евро, сумма выкупа – 12 млн.

«Барселона» приобрела молодого защитника «Аякса» Серджиньо Деста, «Милан» купил форварда «Буде-Глимт» Хеуге, который недавно забил им на «Сан-Сиро». Хадсон-Одои хочет перейти в «Баварию», «МЮ» отдает Перейру в аренду «Лацио».

7. «Барса» обыграла «Сельту» в гостях – ей не удавалось это с 2015 года. Не помешало даже удаление Лангле в первом тайме. Радует результативность юного Фати.

8. В КХЛ «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд. «Витязь» по буллитам победил в гостях «Авангард», ЦСКА дожал «Спартак», хотя уступал по ходу игры 0:2 и 2:3. Павел Карнаухов сделал хет-трик. Все результаты дня – здесь.

9. Ролан Гаррос. Рублев, Хачанов, Циципас и Джокович вышли в 3-й круг. У женщин в следующий раунд пробились Мугуруса, Остапенко и Квитова, Кудерметова, Касаткина, Рыбакина выбыли.

10. Стартовал сезон Евролиги. «Зенит» в гостях одолел «Анадолу Эфес», ЦСКА проиграл «Барселоне».

11. Президент Германии вручил Томасу Хитцльспергеру крест «За заслуги» – оценили его смелость за каминг-аут и борьбу с гомофобией.

12. Алина Загитова не заявлена на этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

13. Игрок «Бостона» Энес Кантер поддержал белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которую арестовали на 15 суток.

14. У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился второй сын.

Цитаты дня

Ольга Смородская: «Геркус – ноль без палки. Пришел в «Локо» на отлаженную до последнего пункта машину»

Симон Миньоле: «В России холод и снег могут стать преимуществом для «Зенита»

Семак о группе в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

Арустамян о Нагорном Карабахе: «Верю, что разум возобладает, а боевые действия прекратятся»

Владислав Радимов: «Чем сильнее «Спартак», тем интереснее «Зениту» выигрывать РПЛ»

Сергей Добрин: «Трусова и Косторная поспешили с уходом от Тутберидзе. Возможно, на Олимпиаде мы их не увидим»

Дэйна Уайт: «Мы собирались сделать реванш Хабиб – Макгрегор, но Конор все испортил»