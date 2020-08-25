Кузяев не подписывал контракт с «Локо» и ведет переговоры с «Зенитом» (Bobsoccer)

Полузащитник Далер Кузяев еще может вернуться в «Зенит».
Информация о заключении 27-летним хавбеком трехлетнего контракта с «Локомотивом» не соответствует действительности, игрок не подписывал никаких соглашений, утверждает Bobsoccer.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев недавно встречался с Кузяевым в тренировочном центре петербуржцев.
«Зенит» сделал очередное предложение футболисту, стороны ведут конструктивные переговоры.
В настоящий момент Кузяев находится в Москве в расположении сборной России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса. А «Зенит» ждет решения Кузяева по контракту до закрытия трансферного окна.
Далер – воспитанник «Зенита». Он провел в команде три сезона. В августе срок его контракта с клубом истек. Статистику хавбека можно изучить здесь.