Левандовски оформил покер в матче с «Гертой»

Нападающий «Баварии» забил 4 гола в матче Бундеслиги с «Гертой» (4:3).

32-летний поляк трижды выводил свою команду вперед в счете, его последний гол с пенальти стал победным.

Левандовски стал вторым игроком в истории чемпионата Германии после , забившим 4 и более голов «Герте». Мюллер в 1976 году забил 5 мячей за матч.

Подробнее со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.