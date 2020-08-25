Левандовски оформил покер в матче с «Гертой»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 4 гола в матче Бундеслиги с «Гертой» (4:3).
32-летний поляк трижды выводил свою команду вперед в счете, его последний гол с пенальти стал победным.
Левандовски стал вторым игроком в истории чемпионата Германии после Герда Мюллера, забившим 4 и более голов «Герте». Мюллер в 1976 году забил 5 мячей за матч.
Подробнее со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
HEIMSIEG! 🙌 #FCBBSC #MiaSanMia pic.twitter.com/cvFV0m9VBp— FC Bayern München (@FCBayern) October 4, 2020