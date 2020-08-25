Левандовски оформил покер в матче с «Гертой»

Теги Бавария Герта бундеслига Германия Герд Мюллер Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 4 гола в матче Бундеслиги  с «Гертой» (4:3).

32-летний поляк трижды выводил свою команду вперед в счете, его последний гол с пенальти стал победным.

Левандовски стал вторым игроком в истории чемпионата Германии после Герда Мюллера, забившим 4 и более голов «Герте». Мюллер в 1976 году забил 5 мячей за матч.

Подробнее со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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