Экс-президент российской федерации серфинга о ситуации на Камчатке: «На дне полнейшая жесть. Большое подводное кладбище»

Экс-президент Федерации серфинга России Сергей Расшиваев рассказал об экологической катастрофе на Камчатке.

— Началось все две недели назад. Ребята начали чувствовать, что режет глаза, у кого-то першит в горле, некоторых рвало. Списали на то, что глаза — это из-за солнца, а у кого проблемы с желудком – просто отравились. Тогда не было такого, что все лежали поголовно. Да, был какой-то странный запах и цвет в воде, но думали, что шторм придет — и все смоет.

Потом стало настолько плохо, что даже если ты просто стоишь на берегу – начинаешь кашлять, слезятся глаза, становится невыносимо. Вызвали Роспотребнадзор, который взял пробы воды и обнаружил в них наличие нефтепродуктов и фенола, норма которого была превышена в 3-4 раза.

После этого обратились в местную администрацию, подключились гринписовцы и остальные. Ситуация к тому моменту была совсем уже страшной — после шторма на берег выбросило гору трупов животных. Потом местные дайверы нырнули и сказали, что на дне полнейшая жесть. Ракушки и морские ежи — все мертвые. Большое подводное кладбище.

— Серферы уехали?

— Да, находиться там было невозможно. Некоторые делают освидетельствование о химических ожогах и отравлениях. Написали заявление и в прокуратуру, и в следственный комитет, и руководителю краю. Раструбили как могли.

Вся эта история всплыла наружу через серфинг. Вот только что именно там случилось — непонятно. Версий много, но какая из них верная, мы не знаем. Куча животных погибла и когда этот урон экосистеме восстановится — непонятно.

— Что говорят местные власти?

— В субботу постил одну историю – там полнейший стыд. Просто злость берет. Приехал на пляж какой-то сотрудник министерства природных ресурсов Камчатки — и начал рассказывать, что там все чисто, воздух отличный и вообще все классно. Такой молодец!

Искупался бы и глотнул водички, если такой уверенный. А то поснимать две минуты и убежать — это, конечно, геройство. Происходит все как обычно — местные чиновники пытаются все замять. Но уже не получится. Вчера губернатор выложил видео, пообещал лично приехать и проверить.

— Даже если не говорить о причинах катастрофы, то почему нельзя было сообщить всем, что произошло что-то страшное? Не предупредить людей? Не попытаться скорее предпринять какие-то меры по очистке?

— Скажи они — и было бы понятно, где истоки произошедшего. А они ждали. Думали: «Вдруг прокатит?». Так бы и случилось, если бы не такой год, и не то развитие серфинга, которое идет в России. Так получилось, что у серферов большой медиа-охват. Через них это все и рвануло.

Если бы на пляже была просто группа из десяти туристов, то сколько бы постов они ни выложили — резонанса не было бы. Виновные рассчитывали все спустить на тормоза и явно не ожидали, что у серферов такой медиа-ресурс, – сказал Расшиваев.