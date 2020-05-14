Агент Деулофеу: «Жерар может перейти в «Локомотив». Ведем переговоры по аренде»

Альберт Ботинес, агент полузащитника «Уотфорда» , сообщил о том, что его клиент может продолжить карьеру в .

Об интересе российского клуба к экс-игроку «Барселоны» ранее сообщал журналист The Sun Данкан Каслз.

«Жерар действительно может перейти в «Локомотив». Если это случится, то это будет аренда. Сейчас мы ведем переговоры», – сказал Ботинес.

Контракт Деулофеу с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 игрок провел 30 матчей за , забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

«Шершни» минувшим летом вылетели в Чемпионшип, заняв 19-е место в Премьер-лиге.