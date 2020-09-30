Сотникова об открытии собственной школы фигурного катания: «Собираюсь конкурировать с «Хрустальным» и «Ангелами Плющенко»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о стратегических целях своей школы фигурного катания.

Официальное открытие школы Сотниковой состоялось сегодня в Москве в ледовом комплексе «Морозово».

«Это очень важное для меня событие и для многих неожиданное, но ощущения такие же, как после победы в Сочи, слезы наворачиваются. Хочу поблагодарить всех, кто помогал, особенно Елену Германовну Буянову. Приглашаю ее в школу в любое время, когда она захочет.

Четверные? Сначала надо подготовить ребенка морально, а потом уже четверные. Главное, чтобы их тело было к этому готово.

Я не буду ставить такие прыжки детям, которые к ним не подведены. Но, конечно, я собираюсь конкурировать с топ-школами, «Хрустальным», «Ангелами Плющенко». Иначе зачем я все это начинала? Фигурное катание — моя жизнь», – сказала Сотникова.

«Давал ли мне какие-то советы Евгений Плющенко? Мне никто не давал советов, потому что открытие моей школы для всех оказалось сюрпризом.

Я 8 августа объявила об этом, и все были в шоке, потому что я ни с кем не советовалась. У меня была команда, которую я создала, и мы прошли с ней большой путь», – цитирует Сотникову Газета.ru.