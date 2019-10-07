КХЛ. «Амур» принимает «Торпедо», СКА в гостях у «Барыса», ЦСКА против «Авангарда»

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В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Торпедо», «Барыс» сыграет со СКА в своем первом матче с 14 сентября. 

Московское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню», в завершающей игре дня сойдутся ЦСКА и «Авангард»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Торпедо 1:0 (1 период)
Дата проведения
4 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – СКА
Дата проведения
4 октября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Куньлунь
Дата проведения
4 октября, 14.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Авангард
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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