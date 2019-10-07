КХЛ. «Амур» принимает «Торпедо», СКА в гостях у «Барыса», ЦСКА против «Авангарда»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет , сыграет со СКА в своем первом матче с 14 сентября.

Московское будет противостоять «Куньлуню», в завершающей игре дня сойдутся и .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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