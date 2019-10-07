КХЛ. «Амур» принимает «Торпедо», СКА в гостях у «Барыса», ЦСКА против «Авангарда»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Торпедо», «Барыс» сыграет со СКА в своем первом матче с 14 сентября.
Московское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню», в завершающей игре дня сойдутся ЦСКА и «Авангард».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 14.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.