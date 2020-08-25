Матч «Ювентус» – «Наполи» не состоится. Гости не приехали на игру из-за коронавируса

Матч «Ювентуса» и «Наполи» в Серии А не состоится сегодня.
«Наполи» не прилетел в Турин на игру из-за коронавируса в команде.
«Бьянконери» прибыли на «Альянц Стэдиум» и объявили стартовый состав на матч. В него попали Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Артур, Бентанкур, Куадрадо, Рэмзи, Кулусевски, Дибала и Роналду.
Ранее неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Серия А заявила, что оснований для переноса игры нет.
Таким образом, вероятно, «Наполи» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Клуб может оспорить это решение в суде.
27 сентября неаполитанцы играли с «Дженоа» (6:0), после чего в клубе из Генуи выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Позже в «Наполи» COVID-19 заболели хавбеки Петр Зелиньски и Элиф Элмаз.
I bianconeri sono all’Allianz Stadium #JuveNapoli pic.twitter.com/vd3GVKTWck— JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2020
Внимание, безумие: «Наполи» запрещено играть с «Юве» из-за ковида, но туринцы, кажется, выйдут на поле (хозяин цирка – Серия А)