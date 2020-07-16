«Локомотив» согласовал контракт с Зе Луишем

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», близок к переходу в «Локомотив».
Московский клуб согласовал условия личного контракта с 29-летним форвардом, сообщает «Спорт-Экспресс». Эту информацию подтверждают и источники «Чемпионата».
В ближайшее время Зе Луиш, как ожидается, подпишет трехлетний контракт.
Футболист с 2015 по 2019 год выступал за «Спартак», после чего перешел в «Порту». За красно-белых он провел 109 матчей, забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи.
В сезоне-2019/20 Зе Луиш сыграл 31 матч за «Порту», забил 10 голов и сделал два ассиста. Его контракт действителен до лета 2023 года.
Нападающий в составе «Спартака» становился чемпионом России, бронзовым призером РПЛ и обладателем Суперкубка России.