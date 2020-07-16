«Локомотив» согласовал контракт с Зе Луишем

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий за , близок к переходу в .

Московский клуб согласовал условия личного контракта с 29-летним форвардом, сообщает «Спорт-Экспресс». Эту информацию подтверждают и источники «Чемпионата».

В ближайшее время , как ожидается, подпишет трехлетний контракт.

Футболист с 2015 по 2019 год выступал за , после чего перешел в «Порту». За красно-белых он провел 109 матчей, забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи.

В сезоне-2019/20 Зе Луиш сыграл 31 матч за «Порту», забил 10 голов и сделал два ассиста. Его контракт действителен до лета 2023 года.

Нападающий в составе «Спартака» становился чемпионом России, бронзовым призером РПЛ и обладателем Суперкубка России.