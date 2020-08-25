Сульшер про 1:6 от «Тоттенхэма»: «Это не худший день в истории «МЮ»

Главный тренер высказался после матча 4-го тура Премьер-лиги с (1:6).

«Это худший день в моей карьере тренера «Манчестер Юнайтед», худший день для всех игроков этого клуба.

Это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед», такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас довольно сложно. Мы были обыграны дома со счетом 1:6 очень хорошей командой, но мы сами во многом виноваты в этой неудаче.

Красная карточка серьезно повлияла, но – молодец, что не стал падать после удара . Не стоит реагировать, но Антони это сделал.

Марсьяль слегка шлепнул его так, что у Ламелы, похоже, будет операция. Если бы это был мой сын, я знаю, что бы ему сказал. Антони знает, что не должен так реагировать, хорошо, что он не упал. Но если бы он упал, может быть, тот парень был бы удален.

Я знаю, что парни хотели [победить], и они прилагали усилия, но все совершают ошибки. Сегодня у нас их было много за один матч. Это вылилось в результат.

Мы должны все осознать. Мои игроки могут лучше, чем то, что мы показываем. Нам нужно выйти сражаться сообща. Трансферное окно закрывается завтра вечером, посмотрим, что будет», – заявил Сульшер.