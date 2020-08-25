«Аталанта» разнесла «Кальяри» (5:2) и лидирует в Серии А с 3 победами при 13 забитых

«Аталанта» победила «Кальяри» (5:2) в 3-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы. Он не попал в заявку на матч.
«Аталанта» на момент окончания игры лидирует в Серии А, одержав 3 победы в 3 турах при разнице мячей 13:5.
Полузащитник Алехандро Гомес набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас» в 3 матчах.
- Дата проведения
- 4 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 7 Муриэль, 1:1 – 24 Годин, 2:1 – 29 Гомес, 3:1 – 37 Пашалич, 4:1 – 42 Сапата, 4:2 – 52 Жоао Педро, 5:2 – 81 Ламмерс.
-
Аталанта –
Спортьелло, Хатебур, Паломино (Шутало, 85), Ромеро, Гозенс (Мохика, 74), Пашалич, де Рон, Гомес (Малиновский, 65), Гимшити, Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).