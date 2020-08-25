«Аталанта» разнесла «Кальяри» (5:2) и лидирует в Серии А с 3 победами при 13 забитых

победила (5:2) в 3-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы. Он не попал в заявку на матч.

«Аталанта» на момент окончания игры лидирует в Серии А, одержав 3 победы в 3 турах при разнице мячей 13:5.

Полузащитник Алехандро Гомес набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас» в 3 матчах.

Таблица Серии А

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