«Аталанта» разнесла «Кальяри» (5:2) и лидирует в Серии А с 3 победами при 13 забитых

Теги Кальяри Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

«Аталанта» победила «Кальяри» (5:2) в 3-м туре Серии А

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы. Он не попал в заявку на матч.

«Аталанта» на момент окончания игры лидирует в Серии А, одержав 3 победы в 3 турах при разнице мячей 13:5.

Полузащитник Алехандро Гомес набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас» в 3 матчах.

Аталанта – Кальяри 5:2 (4:1, 1:1)
Дата проведения
4 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Муриэль, 1:1 – 24 Годин, 2:1 – 29 Гомес, 3:1 – 37 Пашалич, 4:1 – 42 Сапата, 4:2 – 52 Жоао Педро, 5:2 – 81 Ламмерс.
АталантаСпортьелло, Хатебур, Паломино (Шутало, 85), Ромеро, Гозенс (Мохика, 74), Пашалич, де Рон, Гомес (Малиновский, 65), Гимшити, Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).
КальяриКраньо, Годин (Клаван, 85), Валюкевич, Дзаппа (Фараго, 85), Ликояннис, Нандес, Марин (Трамони, 65), Жоао Педро (Паволетти, 86), Рог, Соттиль (Калигара, 78), Симеоне.

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