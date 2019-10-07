Коваленко покинул пост главы профсоюза игроков КХЛ в связи с избранием в Госдуму от «Единой России»

Глава профсоюза игроков КХЛ объявил об уходе со своего поста в связи с избранием в Государственную думу.

– Как известно, в сентябре в Ярославском округе состоялись довыборы в Государственную думу, которые мне, как представителю «Единой России», удалось выиграть. Благодарен жителям Ярославля и области за доверие. Теперь, как государственный служащий, не имею права возглавлять профсоюз игроков и тренеров .

Согласно уставу, исполнение обязанностей председателя временно переходит к Виктору Макарову, который много лет работает в нашей организации и профессионально справляется со всеми своими обязанностями.

– На какой срок принято такое решение?

– Как известно, в начале 2018 года на отчетно-выборном съезде профсоюза 102 делегата, представлявшие клубы четырех ведущих лиг – КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, единогласно избрали меня на новый пятилетний срок. Таким образом, Макаров будет исполнять обязанности главы профсоюза или до 2023 года, или до внеочередного съезда профсоюза, сроки созыва которого зависят от хоккеистов, входящих в нашу организацию.

– Как работает профсоюз в сезоне-2020/21?

– Ситуация с коронавирусом, к сожалению, отражается на деятельности всех хоккейных организаций, включая профсоюз. В связи с теми мерами предосторожности, которые приняты в нашем хоккее, не состоялась традиционная поездка представителей нашей организации по клубам КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

В связи с этим через клубы или их лидеров мы рассылаем специальные письма. Предлагаем хоккеистам или продлить свое членство в профсоюзе, или его восстановить, детально объясняем, как защищаем их интересы. Образцы заявлений о вступлении представлены на информационных ресурсах профсоюза, а двери нашего офиса в Нижнем Новгороде всегда открыты.

– Вы покидаете организацию?

– Все программы профсоюза работают, закрыта лишь страница с моим председательством. Но могу сказать, что по мере возможностей буду всячески помогать работе профсоюза – в роли консультанта, ведь за 12 лет накоплен серьезный опыт.

Спасибо за этот опыт игрокам, доверившим мне право защиты их интересов, а также руководителям клубов, агентам, всем людям отечественного хоккея. После моего перехода на работу в Госдуму мы не прощаемся, по мере сил и возможностей буду оставаться рядом с хоккеем, – сказал Коваленко.