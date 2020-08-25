🤯«Астон Вилла» сокрушила «Ливерпуль» (7:2). Грилиш набрал 3+2 очка, Уоткинс – 3+1

в гостях был разгромлен (2:7) в матче 4-го тура АПЛ.

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик и голевой пас сделал форвард Олли Уоткинс, у хавбека Джека Грилиша два гола и 3 голевых паса.

«Ливерпуль» впервые в Премьер-лиге пропустил 7 голов за матч. В последний раз такое случалось с «красными» в 1963 году.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ