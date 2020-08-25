🤯«Астон Вилла» сокрушила «Ливерпуль» (7:2). Грилиш набрал 3+2 очка, Уоткинс – 3+1

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Джек Грилиш Олли Уоткинс Футбол

«Ливерпуль» в гостях был разгромлен «Астон Виллой» (2:7) в матче 4-го тура АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик и голевой пас сделал форвард Олли Уоткинс, у хавбека Джека Грилиша два гола и 3 голевых паса.

«Ливерпуль» впервые в Премьер-лиге пропустил 7 голов за матч. В последний раз такое случалось с «красными» в 1963 году.

Астон Вилла – Ливерпуль 7:2 (4:1, 3:1)
Дата проведения
4 октября, 21.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Уоткинс, 2:0 – 22 Уоткинс, 2:1 – 33 Салах, 3:1 – 35 Макгинн, 4:1 – 39 Уоткинс, 5:1 – 55 Баркли, 5:2 – 60 Салах, 6:2 – 66 Грилиш, 7:2 – 75 Грилиш.
Астон ВиллаМартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 80), Дуглас Луис (Накамба, 80), Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.
ЛиверпульАдриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).
Предупреждения:
ван Дейк (38), Дуглас Луис (46), Накамба (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья