🤯«Астон Вилла» сокрушила «Ливерпуль» (7:2). Грилиш набрал 3+2 очка, Уоткинс – 3+1

«Ливерпуль» в гостях был разгромлен «Астон Виллой» (2:7) в матче 4-го тура АПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хет-трик и голевой пас сделал форвард Олли Уоткинс, у хавбека Джека Грилиша два гола и 3 голевых паса.
«Ливерпуль» впервые в Премьер-лиге пропустил 7 голов за матч. В последний раз такое случалось с «красными» в 1963 году.
- Дата проведения
- 4 октября, 21.15, «Вилла Парк»
- Голы:
- 1:0 – 4 Уоткинс, 2:0 – 22 Уоткинс, 2:1 – 33 Салах, 3:1 – 35 Макгинн, 4:1 – 39 Уоткинс, 5:1 – 55 Баркли, 5:2 – 60 Салах, 6:2 – 66 Грилиш, 7:2 – 75 Грилиш.
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Астон Вилла –
Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 80), Дуглас Луис (Накамба, 80), Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.
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Ливерпуль –
Адриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).
- Предупреждения:
- ван Дейк (38), Дуглас Луис (46), Накамба (90).