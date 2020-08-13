Шупо-Мотинг близок к переходу в «Баварию». Контракт – на два года

Полузащитник Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к переходу в «Баварию».

Мюнхенский клуб и 31-летний игрок атаки ведут переговоры, в ближайшие дни сделка должна состояться, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Téléfoot.

Как уточняется, Шупо-Мотинг должен подписать с «Баварией» контракт на два года.

L’Equipe пишет, что полузащитник согласовал двухлетний контракт, остались финальные детали.

Футболист, напомним, стал свободным агентом после истечения срока действия соглашения с «ПСЖ».

Шупо-Мотинг в минувшем сезоне сыграл во всех трех матчах финала восьми в Лиге чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота «Аталанты» (2:1).

В Германии Шупо-Мотинг выступал за «Шальке», «Майнц», «Гамбург» и «Нюрнберг». Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

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