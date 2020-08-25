Линекер о «Ливерпуле»: «Будто защищаются школьники. Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера🤪?»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался об игре в матче 4-го тура Премьер-лиги с (2:7, второй тайм).

«Как будто защищаются школьники до 10 лет. Высокая линия обороны – это одно, но не опускаться в защиту вообще – это сумасшествие. Прекрасный хет-трик Олли Уоткинса», – написал Линекер.

Позже англичанин добавил еще несколько реплик.

«Ни хрена себе. Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера🤪?» – написал Линекер.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Тоттенхэму» со счетом 1:6.

ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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