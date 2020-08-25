Гендиректор «Зенита»: «Предлагаю болеть за клубы России в еврокубках всем вместе»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Медведев Краснодар Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионской гонке в РПЛ и участии команд в еврокубках.

«Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждет интересный футбол.

Тем более «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» будут играть в еврокубках.

Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене», – сказал Медведев.

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