Гендиректор «Зенита»: «Предлагаю болеть за клубы России в еврокубках всем вместе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионской гонке в РПЛ и участии команд в еврокубках.
«Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждет интересный футбол.
Тем более «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» будут играть в еврокубках.
Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене», – сказал Медведев.
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