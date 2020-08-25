Гендиректор «Зенита»: «Предлагаю болеть за клубы России в еврокубках всем вместе»

Генеральный директор высказался о чемпионской гонке в и участии команд в еврокубках.

«Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждет интересный футбол.

Тем более «Зенит», , и «Краснодар» будут играть в еврокубках.

Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене», – сказал Медведев.

«Зенит» первым из наших (в нынешнем формате ЛЧ) сыграет последний тур дома: УЕФА признал Петербург теплым благодаря крыше на Крестовском

Лео – Криш, «Челси» – «Краснодар», «Бавария» – «Локо», «Боруссия» – «Зенит»: все группы ЛЧ