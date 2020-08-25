УЕФА выложила фото Месси и Роналду: «Снова вместе»

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Пресс-служба УЕФА отреагировала на предварительные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентусу», находившемуся в первой корзине, в соперники досталась «Барселона» из второй. За итальянский клуб играет экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду, за «Барселону» – Лионель Месси.

«Снова вместе», – написала пресс-служба УЕФА, опубликовав фото Месси и Роналду.

На Sports.ru доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

«Ювентус» и «Барселона» сыграют в группе G Лиги чемпионов

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