УЕФА выложила фото Месси и Роналду: «Снова вместе»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на предварительные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентусу», находившемуся в первой корзине, в соперники досталась «Барселона» из второй. За итальянский клуб играет экс-форвард «Реала» , за «Барселону» – .

«Снова вместе», – написала пресс-служба УЕФА, опубликовав фото Месси и Роналду.

На Sports.ru доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

«Ювентус» и «Барселона» сыграют в группе G Лиги чемпионов