Дэйна Уайт: «Мы собирались сделать реванш Хабиб – Макгрегор, но Конор все испортил»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен пытался организовать реалити-шоу The Ultimate Fighter, в финале которого был бы проведен реванш между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Мы собирались сделать The Ultimate Fighter на ESPN и, черт возьми, провести матч-реванш, но Конор все испортил.

И тогда Хабиб сказал: «К черту Конора». Вот и все», – рассказал Уайт.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что Хабиб отказался от участия в данном реалити-шоу.

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