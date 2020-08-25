Арустамян о Нагорном Карабахе: «Верю, что разум возобладает, а боевые действия прекратятся»

Комментатор Нобель Арустамян высказался об обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

«Я очень сильно переживаю из-за событий, происходящих в Нагорном Карабахе. Это трагедия, настоящий ужас, что в XXI веке, в 2020 году такое происходит, что погибают люди с двух сторон. Я очень надеюсь, что это поскорее закончится, что вопрос, который настолько важен для двух стран, будут решать мирным путем, переговорами и так далее.

Многие не в курсе, многие в детали не вдаются, но там действительно идет война – со всеми ужасами и для тех, кто в ней участвует, и для мирных жителей. Люди в Нагорном Карабахе каждый день находятся под обстрелами.

Верю, что разум возобладает, а боевые действия прекратятся. Уверен, что все люди, у которых есть совесть, все люди, которые хотят мира, сделают все возможное, чтобы это случилось», – сказал Арустамян в интервью каналу «Аналитика Глебчика».

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