«Он сделал каминг-аут и боролся с гомофобией». Президент Германии вручил Хитцльспергеру крест «За заслуги»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил орденом «За заслуги» посла Немецкого футбольного союза (DFB) и председателя правления «Штутгарта» Томаса Хитцльспергера.
«Мы чествуем бывшего футболиста национальной сборной, чемпиона Германии со «Штутгартом», который нарушил табу, совершив каминг-аут, и много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах», – сказал Штайнмайер во время выступления.
Всего в Берлине награждали 15 человек, в том числе профессора вирусологии Кристиана Дростена.
В 2014 году завершивший игровую карьеру Хитцльспергер признался, что является гомосексуалистом.
Herzlichen Glückwunsch, @ThomasHitz!— VfB Stuttgart (@VfB) October 1, 2020
Der #VfB Stuttgart gratuliert seinem Vorstandsvorsitzenden Thomas #Hitzlsperger herzlich zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. pic.twitter.com/6B4VPMBW7C