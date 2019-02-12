«Он сделал каминг-аут и боролся с гомофобией». Президент Германии вручил Хитцльспергеру крест «За заслуги»

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил орденом «За заслуги» посла Немецкого футбольного союза (DFB) и председателя правления «Штутгарта» Томаса Хитцльспергера

«Мы чествуем бывшего футболиста национальной сборной, чемпиона Германии со «Штутгартом», который нарушил табу, совершив каминг-аут, и много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах», – сказал Штайнмайер во время выступления.

Всего в Берлине награждали 15 человек, в том числе профессора вирусологии Кристиана Дростена.

В 2014 году завершивший игровую карьеру Хитцльспергер признался, что является гомосексуалистом.

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