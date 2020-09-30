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    Игрок «Бостона» Энес Кантер поддержал белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которую арестовали на 15 суток

    Теги происшествия Бостон НБА сборная Беларуси жен Елена Левченко Александр Лукашенко Энес Кантер Политика Баскетбол

    Центровой «Бостона» Энес Кантер поддержал известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

    Чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси была задержана на этой неделе в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. 

    Левченко судили за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции». Обвинение было основано на фотографии, опубликованной в инстаграме спортсменки и в «Прессболе». Левченко вменяется, что она дважды участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях: 23 августа на проспекте Независимости и 27 сентября на проспекте Машерова.

    Елена Левченко входит в число почти 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против насилия и Александра Лукашенко, а также за расследование избиений и пыток, которые произошли в стране в августе. Также она неоднократно высказывалась о происходящем в стране.

    «Баскетболистка Елена Левченко, призер Олимпийских игр из Беларуси, задержана в аэропорту сотрудниками полиции Лукашенко. Почему? Потому что она активистка Свободного объединения белорусских спортсменов. Она должна быть освобождена! Она ехала на лечение», – написал Кантер.

    Белорусскую баскетболистку Левченко задержали и поместили в изолятор. Она подписала письмо спортсменов против Лукашенко

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