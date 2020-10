Игрок «Бостона» Энес Кантер поддержал белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которую арестовали на 15 суток

Центровой поддержал известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которая получила 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси была задержана на этой неделе в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

Левченко судили за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции». Обвинение было основано на фотографии, опубликованной в инстаграме спортсменки и в «Прессболе». Левченко вменяется, что она дважды участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях: 23 августа на проспекте Независимости и 27 сентября на проспекте Машерова.

Елена Левченко входит в число почти 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против насилия и , а также за расследование избиений и пыток, которые произошли в стране в августе. Также она неоднократно высказывалась о происходящем в стране.

«Баскетболистка Елена Левченко, призер Олимпийских игр из Беларуси, задержана в аэропорту сотрудниками полиции Лукашенко. Почему? Потому что она активистка Свободного объединения белорусских спортсменов. Она должна быть освобождена! Она ехала на лечение», – написал Кантер.

Basketball player Elena Levchenko, Olympic medalist from #Belarus, has been detained at the airport by #Lukashenko’s police.

Why?

Because she’s active in Free Association of Belarusian Athletes. She should be freed!

She was traveling to medical treatment#StandWithBelarus ✊🏽@HRF pic.twitter.com/OHUxa74FY6