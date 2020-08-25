АЕК Карреры выбил «Вольфсбург» и вышел в группу ЛЕ. «Милан», «Тоттенхэм», «Селтик», «Карабах» и ПСВ тоже прошли

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Определились все участники группового этапа Лиги Европы после матчей раунда плей-офф квалификации.

Преодолев отборочный этап, в групповую стадию турнира вышли ЧФР, «Црвена Звезда», загребское «Динамо», «Гранада», ПСВ, чешский «Слован», «Лех», «Хапоэль» Беер-Шева, «Лудогорец», «Риека», «Карабах», «Селтик», «Стандард», ЦСКА София, «Дандолк», «Янг Бойз», «Рейнджерс», ЛАСК, «Тоттенхэм», «Милан» и АЕК Массимо Карреры, который выбил «Вольфсбург».

Всего на групповом этапе выступят 48 команд, которые будут разделены на 12 групп. Жеребьевка состоится 2 октября.

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