АЕК Карреры выбил «Вольфсбург» и вышел в группу ЛЕ. «Милан», «Тоттенхэм», «Селтик», «Карабах» и ПСВ тоже прошли

Определились все участники группового этапа после матчей раунда плей-офф квалификации.

Преодолев отборочный этап, в групповую стадию турнира вышли ЧФР, , загребское , , , чешский «Слован», «Лех», «Хапоэль» Беер-Шева, «Лудогорец», «Риека», «Карабах», «Селтик», «Стандард», ЦСКА София, «Дандолк», «Янг Бойз», «Рейнджерс», ЛАСК, «Тоттенхэм», «Милан» и АЕК Массимо Карреры, который выбил «Вольфсбург».

Всего на групповом этапе выступят 48 команд, которые будут разделены на 12 групп. Жеребьевка состоится 2 октября.