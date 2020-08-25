«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнают соперников по группе ЛЧ. Начало жеребьевки – в 18:00

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Сегодня в Женеве состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Начало – в 18:00 по московскому времени.

В жеребьевке впервые примут участие три российских клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они не смогут сыграть друг с другом, а также попасть в одну группу с киевским «Динамо» и «Шахтером».

Корзина 1«Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ»«Зенит», «Порту».

Корзина 2«Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио»«Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4«Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

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