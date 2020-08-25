«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнают соперников по группе ЛЧ. Начало жеребьевки – в 18:00

Сегодня в Женеве состоится жеребьевка группового этапа .

Начало – в 18:00 по московскому времени.

В жеребьевке впервые примут участие три российских клуба – , «Локомотив» и «Краснодар». Они не смогут сыграть друг с другом, а также попасть в одну группу с киевским «Динамо» и .

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