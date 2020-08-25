«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнают соперников по группе ЛЧ. Начало жеребьевки – в 18:00

Сегодня в Женеве состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
Начало – в 18:00 по московскому времени.
В жеребьевке впервые примут участие три российских клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они не смогут сыграть друг с другом, а также попасть в одну группу с киевским «Динамо» и «Шахтером».
Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».
Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».
Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».