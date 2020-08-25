Семак о группе в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

Главный тренер подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Петербургский клуб сыграет в одной группе c дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать – не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть.

Что касается «Боруссии», то дортмундцы – главные фавориты группы. Они вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды.

На бумаге сейчас и выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше

Предпочтение [по календарю] одно – закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвертом турах. Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в е чемпионов. Пока новичков нет. Ждем.

Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».