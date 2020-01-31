Евролига. «Зенит» в гостях одолел «Анадолу Эфес», ЦСКА проиграл «Барселоне» и другие результаты

Сегодня пятью матчами стартовал новый сезон Евролиги.
Питерский «Зенит» в гостях одолел турецкий «Анадолу Эфес». Московский ЦСКА проиграл испанской «Барселоне».
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 1 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (17 + 9 передач), Симон (14), Синглтон (4), Данстон (4), Андерсон (2) – старт; Бобуа (12), Морман (8), Шанлы (4), Пляйсс (3), Балбай (1), Тунджер (0), Гечим (0).
- Дата проведения
- 1 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Харрисон (8), Слукас (6 + 7 передач), Эллис (4), Жан-Шарль (2), Харалабопулос (0) – старт; Мартин (12), Спанулис (9), Везенков (8), Маккиссик (7), Дженкинс (5), Принтезис (4), Папаниколау (2).
- Дата проведения
- 1 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Калояро (18), Уилбекин (8 + 7 подборов), Дорси (8), Жижич (6 + 5 потерь), Блайзер (4) – старт; Джонс (12 + 7 передач), Хантер (12), Брайант (9), С. Коэн (3), Бендер (0).
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия Баскет
- Уильямс (15), Калинич (6), Дублевич (6), ван Россом (4), Састре (2) – старт; Тоби (10), Препелич (8), Вивес (5), Херманнссон (5), Прадилья (2), Лабери (2).
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Миротич (17 + 7 подборов), Абринес (13 + 8 подборов), Хиггинс (8), Калатес (7 + 7 передач), Ориола (0) – старт; Дэвис (18), Ханга (7), Эртель (4), Шмитс (2), Клавер (0).
Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Милан Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Альба Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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