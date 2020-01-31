Евролига. «Зенит» в гостях одолел «Анадолу Эфес», ЦСКА проиграл «Барселоне» и другие результаты

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Сегодня пятью матчами стартовал новый сезон Евролиги.

Питерский «Зенит» в гостях одолел турецкий «Анадолу Эфес». Московский ЦСКА проиграл испанской «Барселоне».

Евролига

Регулярный чемпионат

1-й тур

Анадолу Эфес Турция  –  Зенит Россия 69:73 (10:15, 16:11, 28:23, 15:24)
Дата проведения
1 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Мицич (17 + 9 передач), Симон (14), Синглтон (4), Данстон (4), Андерсон (2) – старт; Бобуа (12), Морман (8), Шанлы (4), Пляйсс (3), Балбай (1), Тунджер (0), Гечим (0).
Зенит
Пангос (23 + 7 передач + 5 потерь), Риверс (14), Пойтресс (7), Холлинз (5), Томас (0) – старт; Фридзон (7), Гудайтис (7), Понитка (4), Зубков (4), Бэрон (2).

Олимпиакос Греция  –  Жальгирис Литва 67:68 (18:23, 19:11, 21:13, 9:21)
Дата проведения
1 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Харрисон (8), Слукас (6 + 7 передач), Эллис (4), Жан-Шарль (2), Харалабопулос (0) – старт; Мартин (12), Спанулис (9), Везенков (8), Маккиссик (7), Дженкинс (5), Принтезис (4), Папаниколау (2).
Жальгирис
Григонис (15), Ловернь (13), Уолкап (6), Вастурия (2), Хэйс (2 + 7 подборов) – старт; Йокубайтис (12), Лекавичюс (6), Милакнис (6), Рубит (4), Гебен (2), Янкунас (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  Альба Германия 80:73 (19:29, 30:12, 18:17, 13:15)
Дата проведения
1 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Калояро (18), Уилбекин (8 + 7 подборов), Дорси (8), Жижич (6 + 5 потерь), Блайзер (4) – старт; Джонс (12 + 7 передач), Хантер (12), Брайант (9), С. Коэн (3), Бендер (0).
Альба
Эрикссон (18), Сива (10 + 7 передач), Тиманн (7), Олинде (2), Сикма (2) – старт; Фонтеккьо (16 + 8 подборов), Грэйнджер (10), Лэммерс (6), Гиффи (2 + 6 потерь), Маттиссек (0), Ло (0).

Валенсия Баскет Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция 65:63 (18:17, 19:16, 13:14, 15:16)
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
Уильямс (15), Калинич (6), Дублевич (6), ван Россом (4), Састре (2) – старт; Тоби (10), Препелич (8), Вивес (5), Херманнссон (5), Прадилья (2), Лабери (2).
LDLC АСВЕЛ
Фалль (14), Коул (11 + 6 передач + 6 потерь), Нуа (7 + 8 подборов), Лакомб (6), Лайти (2) – старт; Каюди (9), Дьо (5), Фримен (5), Хэйс (4), Ховард (0), Бако (0).

Барселона Испания  –  ЦСКА Россия 76:66 (24:14, 17:19, 14:15, 21:18)
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Миротич (17 + 7 подборов), Абринес (13 + 8 подборов), Хиггинс (8), Калатес (7 + 7 передач), Ориола (0) – старт; Дэвис (18), Ханга (7), Эртель (4), Шмитс (2), Клавер (0).
ЦСКА
Шенгелия (15), Джеймс (13 + 6 потерь), Ухов (3), Фойгтманн (2), Курбанов (0) – старт; Хэкетт (11), Хиллиард (8), Клайберн (8), Боломбой (6).

Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Милан Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Альба Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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