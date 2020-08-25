Филипп переходит в «Вольфсбург» на правах аренды. Сегодня он провел последнюю тренировку в «Динамо» («СЭ»)

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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп, вероятно, станет игроком «Вольфсбурга».

По информации «Спорт-Экспресса», немецкий клуб договорился с «Динамо» о годичной аренде 26-летнего нападающего. Утверждается, что в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Как сообщается, сегодня Филипп провел последнюю тренировку с московским клубом.

Немец провел 29 матчей за «Динамо» и забил 9 голов. Футболист перешел в московский клуб прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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