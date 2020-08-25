Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

РПЛ объявила о результатах голосования за звание лучшего игрока сентября в чемпионате России.

Победителем стал форвард , который в 3 матчах РПЛ набрал 6 (5+1) очков.

Отмечается, что за игрока отдали голоса эксперты РПЛ и болельщики. «Матч Премьер» проголосовал за хавбека , который забил 3 гола в 3 матчах чемпионата России.

Подробнее со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь, эквадорца – тут.