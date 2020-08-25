Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Теги Зенит Артем Дзюба Кристиан Нобоа премьер-лига Россия рейтинги Матч ТВ Сочи Футбол

РПЛ объявила о результатах голосования за звание лучшего игрока сентября в чемпионате России.

Победителем стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, который в 3 матчах РПЛ набрал 6 (5+1) очков. 

Отмечается, что за игрока отдали голоса эксперты РПЛ и болельщики. «Матч Премьер» проголосовал за хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа, который забил 3 гола в 3 матчах чемпионата России.

Подробнее со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь, эквадорца – тут.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Опрос

Кто самый яркий игрок сентября в России?
1878 голосов
Данил Круговой
12%
Данил Круговой
Гильерме
6%
Гильерме
Айртон
28%
Айртон
Артем Дзюба
18%
Артем Дзюба
Реми Кабелла
36%
Реми Кабелла

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