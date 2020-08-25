Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

РПЛ объявила о результатах голосования за звание лучшего игрока сентября в чемпионате России.
Победителем стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, который в 3 матчах РПЛ набрал 6 (5+1) очков.
Отмечается, что за игрока отдали голоса эксперты РПЛ и болельщики. «Матч Премьер» проголосовал за хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа, который забил 3 гола в 3 матчах чемпионата России.
Подробнее со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь, эквадорца – тут.
⭐️ Артём Дзюба — лучший игрок сентября в #ТинькоффРПЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020
📣 За форварда @zenit_spb проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа.#ИгрокМесяца pic.twitter.com/qw2KaDkTIs