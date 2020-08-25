«Арсенал» выбил «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Арсеналом» обыграл «Ливерпуль» (0:0, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В серии пенальти лондонцы реализовали все пять ударов. У «Ливерпуля» не забил Харри Уилсон, с ударом которого справился Бернд Лено.

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