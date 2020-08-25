«Арсенал» выбил «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Арсеналом» обыграл «Ливерпуль» (0:0, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии пенальти лондонцы реализовали все пять ударов. У «Ливерпуля» не забил Харри Уилсон, с ударом которого справился Бернд Лено.
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Уильямс, Уильямс, Диогу Жота (Вейналдум, 76), Уилсон, Минамино, Груйич, Салах (Ориги, 61), Джонс, Милнер.
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Арсенал –
Лено, Холдинг, Колашинац, Соареш, Габриэл, Уиллок, Себальос (Эль-Ненни, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86), Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.