«Арсенал» выбил «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Теги Ливерпуль Арсенал Кубок английской лиги Sports.ru Бернд Лено Харри Уилсон Футбол

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Арсеналом» обыграл «Ливерпуль» (0:0, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В серии пенальти лондонцы реализовали все пять ударов. У «Ливерпуля» не забил Харри Уилсон, с ударом которого справился Бернд Лено.

Ливерпуль – Арсенал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛиверпульАдриан, ван Дейк (Гомес, 61), Уильямс, Уильямс, Диогу Жота (Вейналдум, 76), Уилсон, Минамино, Груйич, Салах (Ориги, 61), Джонс, Милнер.
АрсеналЛено, Холдинг, Колашинац, Соареш, Габриэл, Уиллок, Себальос (Эль-Ненни, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86), Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Минамино (15), Джака (51), Уилсон (75), Соареш (90).

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