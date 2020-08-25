Владислав Радимов: «Чем сильнее «Спартак», тем интереснее «Зениту» выигрывать РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» высказался в преддверии матча «Спартак» – «Зенит» в рамках 10-го тура .

– В ближайшую субботу матч – «Зенит». Причем на этот раз еще и встреча лидеров чемпионата.

– Мне очень нравится конкуренция в нашем чемпионате. Вопрос в том, сколько она продлится. Вообще хочется, чтобы как можно больше команд до конца боролись. А побеждал бы в конце «Зенит», как в американских боевиках с хеппи-эндом (смеется). Очень интригующе, что обе команды подходят к субботней игре в лидерах.

Мое отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать этот чемпионат. Чего тут греха таить, у красно-белых, как и у «Зенита», большая армия поклонников. Добавим к ним еще ЦСКА. Когда эти команды наверху, то и противостояние идет на всех уровнях. Включая болельщиков в соцсетях. Тогда и внимание ко всему турниру больше.

– Не так давно сказал, что перчатка брошена, его коллега в Александр Медведев ответил, что ее еще где-то ткут. Читали?

– Не вижу в этом ничего плохого – это ведь без оскорблений. Газизов сказал – бум, соцсети взорвались. Медведев ответил – новый взрыв. Люди после этого общаются, внимание к противостоянию опять же возрастает.

– Но перчатка-то, судя по таблице, все же брошена?

– Давайте возьмем прошлогодний чемпионат. В какой-то момент у пяти команд-лидеров было одинаковое количество очков. Чем все закончилось? 10-очковым отрывом «Зенита». Так что 10-й тур – это не показатель. А пройдет еще 10 туров, и «Спартак» будет отставать на очков 7-8, что тогда мы будем говорить? – сказал Радимов.

«Спартак» примет «Зенит» в субботу, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.