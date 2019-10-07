КХЛ. ЦСКА в гостях у «Спартака», «Локомотив» против «Ак Барса», «Авангард» – «Витязь»

В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» принимает «Ак Барс», «Спартак» – ЦСКА, «Авангард» играет дома с «Витязем», а московское «Динамо» – с «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 18.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.