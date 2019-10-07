КХЛ. ЦСКА в гостях у «Спартака», «Локомотив» против «Ак Барса», «Авангард» – «Витязь»

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В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» принимает «Ак Барс», «Спартак»ЦСКА, «Авангард» играет дома с «Витязем», а московское «Динамо» – с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Динамо Рига – Динамо Минск
Дата проведения
1 октября, 18.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Ак Барс
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Йокерит
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Витязь
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Трактор
Дата проведения
1 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

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