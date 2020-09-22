Сергей Добрин: «Трусова и Косторная поспешили с уходом от Тутберидзе. Возможно, на Олимпиаде мы их не увидим»

Теги Сергей Добрин Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин поделился мнением насчет перехода Александры Трусовой и Алены Косторной в академию Евгения Плющенко.

«Когда первой от Тутберидзе ушла Трусова, это было шок. Уход Косторной — болезненный удар.

Мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую.

В «Хрустальном» основа схемы подготовки – голая конкуренция, на ней держится успех. Этери Георгиевна ее менять не собирается и будет продолжать штамповать как суперспортсменов, так и тренеров.

Считаю, что Трусова и Косторная поспешили со своим решением. 2020 год тяжелый для всех, стоило потерпеть.

А то уже через пару лет та же Акатьева будет обыгрывать и Трусову, и Косторную. История же повторяется.

Просто с них (Трусовой и Косторной) там (в Академии Плющенко) будут пылинки сдувать, будут холить и лелеять. Они это будут понимать, чувствовать – от такого на голове всегда корона растет. У Этери Георгиевны попробуй-ка надеть корону – уже на уровне КМС тебя отправят домой, откуда пришел. Там все равны – ты либо делаешь, либо «до свидания», – сказал Добрин.

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья