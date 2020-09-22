Сергей Добрин: «Трусова и Косторная поспешили с уходом от Тутберидзе. Возможно, на Олимпиаде мы их не увидим»

Российский тренер по фигурному катанию поделился мнением насчет перехода и в академию .

«Когда первой от Тутберидзе ушла Трусова, это было шок. Уход Косторной — болезненный удар.

Мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую.

В «Хрустальном» основа схемы подготовки – голая конкуренция, на ней держится успех. Этери Георгиевна ее менять не собирается и будет продолжать штамповать как суперспортсменов, так и тренеров.

Считаю, что Трусова и Косторная поспешили со своим решением. 2020 год тяжелый для всех, стоило потерпеть.

А то уже через пару лет та же Акатьева будет обыгрывать и Трусову, и Косторную. История же повторяется.

Просто с них (Трусовой и Косторной) там (в ) будут пылинки сдувать, будут холить и лелеять. Они это будут понимать, чувствовать – от такого на голове всегда корона растет. У Этери Георгиевны попробуй-ка надеть корону – уже на уровне КМС тебя отправят домой, откуда пришел. Там все равны – ты либо делаешь, либо «до свидания», – сказал Добрин.

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер